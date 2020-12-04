Пекин, , 02:30 — REGNUM Госсовет КНР принял меры по активизации реализации проекта Всестороннего регионального экономического партнерства (ВРЭП), сообщает агентство Синхуа.

Еще много работы предстоит сделать для обеспечения зоны свободной торговли и открытия нового пространства для взаимовыгодного сотрудничество, говорится в заявлении Госсовета КНР после прошедшего 2 декабря под председательством премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна исполнительного заседания.

Участники совещания, настоятельно призвали к скоординированным усилиям по содействию открытию торговли товарами и услугами, инвестициям и в других областях, а также к повышению стандартов и правил либерализации и упрощения процедур торговли и инвестиций, защите интеллектуальной собственности и электронной торговли, а также экономическому и технологическому сотрудничеству.

До 90 процентов внутрирегиональной торговли товарами будет освобождено от пошлин, когда соглашение будет реализовано. Для правильной реализации ВРЭП участники совещания призвали принять меры по снижению тарифов, упрощению таможенных процедур, а также единому и взаимному признанию стандартов на продукцию.