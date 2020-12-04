Нью-Йорк, США, , 01:57 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США к закрытию торгов 3 декабря немного подросли, за исключением слегка откатившегося S&P 500. Это отражает надежду участников рынка на постепенное восстановление экономики в 2021 году.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 85,73 пункта (0,29%), до уровня 29 969,52 пункта. S&P 500 понизился в итоге 2,29 пункта (0,06%), до уровня 3666,72 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 27,82 пункта (0,23%), до уровня 12 377,18 пункта.

Цена на январские фьючерсы на нефть WTI к концу торгов поднялась на 0,57%, до уровня $45,57 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото также выросла на 0,82%, до $1844,90 за тройскую унцию.

Как сообщало ИА REGNUM, фондовый рынок США находится в «красной зоне» 2 декабря, индекс Dow Jones отступил от знаковой отметки в 30 000 пунктов.

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