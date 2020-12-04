Токио, , 00:35 — REGNUM Власти Японии намерены увеличить финансирование больниц для помощи медучреждениям в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщает агентство Kyodo.

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В частности, больницы продолжат получать дополнительные средства еще в течение двух месяцев. Медработникам, участвующим в лечении больных коронавирусной инфекцией, будут выплачивать ежедневно дополнительных 15 тыс. иен. Также правительство Японии разработало меры по поддержке бизнеса, пострадавшего от пандемии COVID-19.

Ожидается, что власти Японии примут дополнительный бюджет в размере 20 трлн иен (около $190 млрд) на текущий финансовый год. Всего, с начала пандемии в стране выделили дополнительных 2,7 трлн иен (около $26 млрд) на поддержку сферы здравоохранения.