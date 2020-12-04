Тегеран, , 09:58 — REGNUM 3 декабря президент Ирана Хасан Рухани официально запустил в режиме онлайн 25 энергетических проектов в трех иранских провинциях. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Глава правительства успешно запустил проекты по всей стране в соответствии с лозунгом Верховного Лидера Исламской революции аятоллы Сейеда Али Хаменеи по скачку производства, выдвинутым на текущий иранский год (начатый 20 марта 2020 года).

Согласно имеющимся данным, девять проектов были запущены в Хузестане (юго-западный Иран), один на севере страны провинции Хорасанэ Разави. 15 других проектов представлены в юго-восточной провинции Систан и Белуджистане.

Энергетические проекты направлены на обеспечение устойчивого потребления электроэнергии в пиковые периоды, улучшение обслуживания промышленных центров и создание инфраструктуры для экспорта электроэнергии в соседние страны.