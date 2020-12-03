Йошкар-Ола, , 23:10 — REGNUM В Марий Эл в 2021 году планируется благоустроить 84 общественных пространства, из которых по 83 контракты уже заключены. Об этом стало известно по итогам селекторного совещания, которое провел зампред правительства РФ Марат Хуснуллин, с участием главы региона Александра Евстифеева, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

В текущем году в регионе в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» выполнены работы по благоустройству 98 территорий на общую сумму 205 млн рублей.

Ведется реализация проектов — победителей Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды. Проект «Козьмодемьянск — живой музей истории, экологии и традиционной культуры» планируется завершить до конца 2021 года.

Проект «Дубовая роща: парк городской культуры и экологии город Волжск Марий Эл» будет реализован в 2021—2022 годах.

Как сообщало ИА REGNUM, работа по организации сбора мусора должна быть удобна жителям и хозяйствующим субъектам, считает глава Марий Эл Александр Евстифеев. Он предложил региональному оператору по обращению с ТКО (твердыми коммунальными отходами) ООО «Благоустройство» создать филиал, который будет обслуживать Горномарийский район и Козьмодемьянск.

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