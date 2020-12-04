Москва, , 09:20 — REGNUM В образовательном онлайн-форуме «Наследие», направленном на сохранение памятников культуры, приняли участие студенты 17 российских вузов. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Мероприятие проходило в онлайн-формате 1 и 2 декабря 2020 года. В нем приняло участие 13 студенческих команд из 17 вузов, а также 50 свыше экспертов в сферах архитектуры, реставрации и сохранения объектов культурного наследия.

«Форум проходил уже в третий раз. Это площадка для молодых специалистов — для профессионального развития, нетворкинга, обмена опытом и идеями. Студенческий конкурс объединил больше 100 учащихся профильных вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и других городов», — рассказала Сергунина.

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