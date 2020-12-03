Москва, , 22:56 — REGNUM Россия намерена увеличить добычу нефти в январе 2021 года на 125 тысяч баррелей в сутки. Об этом 3 декабря сообщил вице-премьер Александр Новак на пресс-конференции по итогам министерской встречи ОПЕК+.

«Что касается возможности в январе нарастить, действительно, если мы сегодня приняли решение все вместе увеличивать объём добычи на 500 тысяч баррелей в сутки, то доля России в этом составляет 125 тысяч баррелей в сутки», — сказал он.

По словам Новака, данный вопрос обсуждался с российскими компаниями, и они «подтвердили готовность нарастить добычу в случае принятия такого решения».

Вице-премьер добавил, что зима может осложнить задачу увеличения добычи, однако у компаний ещё есть целый месяц на подготовительные работы. «Поэтому здесь никаких проблем не видим», — заверил он.

Страны ОПЕК+ по итогам министерской встречи подтвердили договорённость о постепенном возврате на рынок до 2 млн баррелей нефти. Предполагается, что темпы восстановления будут регулироваться, исходя из анализа состояния рынка.

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