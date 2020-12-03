Саранск, , 22:01 — REGNUM Врио главы Мордовии Артём Здунов поручил правительству республики проработать вопрос проведения предновогодних продовольственных ярмарок с учетом всех норм безопасности в текущей эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия накануне масштабной вакцинации от COVID-19 — все новости»

Здунов подчеркнул, что традиционно в предпраздничные дни жители Саранска закупаются здесь полным ассортиментом продуктов по регулируемым ценам.

«Задача — организовать это мероприятие с полным соблюдением противоэпидемических мер», — подчеркнул врио главы республики.

Кроме того, министерству культуры региона поручено создать условия для семейного отдыха на свежем воздухе в новогодние выходные.

Напомним, в предстоящие новогодние праздники в республики запрещено проведение массовых мероприятий, салютов и новогодних ёлок.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 декабря в республике выявили 89 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 88 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 11 016 случаев. Всего с начала пандемии выздоровели 9032 жителя Мордовии. 64 человека скончались от коронавируса как от основной причины. За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1920 человек.

Читайте также: В Мордовии подтвердили 89 новых заражений коронавирусом