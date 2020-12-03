Лондон, , 21:32 — REGNUM Мировые цены на нефть растут во второй половине торговой сессии 3 декабря, нефть Brent возвращается к отметке $49 за баррель.

К настоящему моменту февральские фьючерсы Brent подорожали на 58 центов (1,20%), до $48,83 за баррель. Диапазон Brent составляет $47,67 — $48,89 за баррель.

Январские фьючерсы WTI поднялись в цене на 48 центов (1,06%), до $45,76 за баррель. Диапазон WTI — от $44,67 до $45,84 за баррель.

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