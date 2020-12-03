Загреб, , 21:34 — REGNUM Розничные продажи в Европейском союзе и еврозоне восстановились в октябре 2020 года после падения за месяц назад, и в Хорватии зафиксирован наибольший рост среди стран ЕС наряду с Данией, согласно отчету Евростата от 3 декабря. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

Сезонно скорректированный объем розничных продаж ЕС и еврозоны вырос в октябре 2020 на 1,5% по сравнению с сентябрем, подсчитали в Европейском статистическом бюро.

В сентябре по пересмотренным данным Евростат упал на 1,3 процента в ЕС и на 1,7 процента в еврозоне. В обеих областях наибольший объем продаж продуктов питания, напитков и табачных изделий в октябре увеличился примерно на два процента.

Среди стран ЕС, по данным Евростата, наибольший рост оборота розничной торговли в октябре на месячном уровне зафиксирован в Дании — 8,3%. За ней следует Хорватия, в которой с учетом сезонных колебаний наблюдается рост розничной торговли в октябре на 6,5% по сравнению с сентябрем, когда этот показатель составлял 1%.