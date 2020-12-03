Милан, Италия, , 20:33 — REGNUM В 2021 году уровень официальной безработицы в Италии вырастет до 11% в сравнении с 9,4% в 2020 году, с таким прогнозом выступили в четверг, 3 декабря, в национальной службе статистики Istat.

Также эксперты института в целом подтвердили свой прогноз по объему ВВП: за резким снижением 2020 года (8,9%) должен последовать частичный восстановительный рост в 2021 году (4%).

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. По итогам года прогнозируются многомиллиардные потери из-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизится на 10−15%, считают эксперты, власти страны полагают, что на 8−9%. Госдолг Италии уже вырос на 20% ВВП, превысив отметку в 150% ВВП.

Число безработных, по экспертным оценкам, может вырасти на миллион человек, в основном речь идет о гражданах с временными и «серыми» контрактами, занятых в сферах туризма, общественного питания, торговли. Власти Италии оказали гражданам и бизнесменам страны помощь на сумму в десятки миллиардов евро, в том числе кредитных средств, ЕС поможет Италии в основном кредитами — на общую сумму около 200 млрд евро.