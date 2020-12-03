Вашингтон, , 20:25 — REGNUM Решение увеличить объём нефтедобычи с января 2021 года на 0,5 млн баррелей в сутки принято на переговорах ОПЕК+, сообщает 3 декабря Bloomberg.

ОПЕК Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Теперь каждый месяц будут проходить встречи ОПЕК+, на которых страны — участницы картеля будут обсуждать ситуацию на нефтяном рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ОПЕК констатировали тяжёлую ситуацию на нефтяном рынке на фоне пандемии.

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