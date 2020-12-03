Юннань, , 20:00 — REGNUM На ГЭС Удундэ, расположенной на стыке юго-западных китайских провинций Сычуань и Юннань, на днях был введен в эксплуатацию четвертый энергоблок; после этого на станции уже функционируют половина из 12-ти гидроагрегатов, мощностью у каждого в 850 тыс. кВт. Об этом 3 декабря сообщает Синьхуа со ссылкой на компанию, которая является строителем этого объекта энергетики.

Первый пробный запуск, оказавшийся успешным, был проведен 7 ноября, а к 30-му числу завершились все необходимые испытания, а также 72 часа пробной работы. С начала текущего года энергоблок №4 — уже шестой, который введен в эксплуатацию на этой ГЭС, расположенной на реке Цзиньша в верховьях реки Янцзы.

Общая установленная мощность ГЭС Удундэ превышает 10 млн кВт, а годовой объем генерации составляет почти 39 кВт/ч. Целью объекта, который полностью будет сдан в 2021 году, является энергообеспечение развития региона Большого залива: Гуандун — Гонконг (Сянган) — Макао (Аомэнь).