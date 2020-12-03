Лондон, , 19:58 — REGNUM Председатель Клуба 48 британских групп Стефен Перри в интервью агентству Синьхуа дал высокую оценку успехам Китая в борьбе с бедностью и нищетой и назвал этот опыт «бесценным». Об этом агентство сообщает 3 декабря, ссылаясь на то, что в центр этих успехов британский специалист поставил осуществляемую Китаем политику реформ и открытости.

Эта политика, проводимая на протяжении десятилетий, по его словам, создает гарантии быстрого развития экономики, у которого имеются не только экономические, но и социальные последствия. Китай, считает С. Перри, «сотворил чудо в человеческой истории», ответив на коренные запросы и потребности народа. В интересах именно широких слоев населения действует китайское правительство, отмечает он, призывая другие страны последовать этому примеру.

Напомним, что клуб 48 стоял у истоков «разморозки» торгово-экономических отношений Китая и Британии еще в 50-е годы.