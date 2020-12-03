Пекин, , 19:55 — REGNUM В Китае проводится антидемпинговое расследование в отношении вина, которое импортируется из Австралии. Проверочные действия осуществляются в соответствии с законодательством, сообщает 3 декабря Синьхуа со ссылкой на заявление официального представителя Министерства коммерции КНР Гао Фэна.

Вино

Расследование началось в августе по просьбе ряда китайских винодельческих предприятий, а в конце ноября было принято предварительное решение временно приостановить импорт, которое в соответствии с «Положением КНР о борьбе с демпингом», вводится на срок до четырех месяцев.

Подчеркивается, что приветствуется участие в расследовании всех заинтересованных сторон, включая австралийскую.