Дублин, , 19:46 — REGNUM Ирландская авиакомпания Ryanair заказала у американского авиапроизводителя Boeing 75 самолетов 737 MAX, 3 декабря сообщает агентство Reuters.

Самолёт Boeing 737 MAX Steve Lynes

Контракт на самолеты, совокупная рыночная стоимость которых составляет $9 млрд, является одним из первых крупных заказов 737 MAX после снятия запрета, действовавшего около 20 месяцев.

Полеты Boeing 737 MAX во всем мире были приостановлены с весны 2019 года, после катастроф в Индонезии и Эфиопии, в которых погибли 346 человек.

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