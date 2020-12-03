3 декабря 2020 | Время чтения 3 мин

Часть средств россияне перевели не только в наличность, которую предпочитают держать ближе к телу и подальше от банковских депозитов. Возврат в систему части денег мог произойти как за счет покупки валюты, в том числе отчасти из-за дивидендных выплат, так и за счет вложений в ипотечные инструменты на фоне сезонного фактора затишья по изъятию денег из системы.

Галина Смирнова, , 19:28 — REGNUM Впервые с начала кризиса в России сократился оборот наличных, о чем пишет РБК со ссылкой на статистику ЦБ РФ по ноябрю. Правда, в целом сумма снижения объема наличных не столь высока — всего 41,9 млрд рублей. Невысока, так как с начала года оборот наличных увеличился на 21%, превысив 12,8 трлн рублей на 1 октября. Только в первую фазу пандемии в марте—апреле на руки населения и бизнеса поступило свыше 1,2 трлн руб.

Рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что регулятор финансового рынка страны связывал тренд активного снятия средств с депозитов с желанием россиян в том числе запастись банкнотами перед наступлением режима самоизоляции, подчеркивая, что только часть (!) этих денег превратилась в наличные. Эксперты также связывали рост объема наличности с государственными мерами поддержки, например выплатами врачам. При этом повышенный спрос на наличность также предъявлял и бизнес. В итоге аналитики Сбербанка увидели рост доли теневого сектора: в апреле—июне компании не раскрыли около 8% своей выручки.

Наметившийся тренд по сокращению в ноябре наличности ряд экспертов связали с привыканием россиян к режиму пандемии, то есть пик страхов перед неизвестностью пройден, народ убедился, что инфраструктура, несмотря и на режим самоизоляции, и его отмену, работает, таким образом снизив нужду в запасах наличности. Между тем представитель Агентства «Эксперт РА» считает некий возврат наличности в финансовую систему лишь сезонным явлением. По словам Юрия Беликова, рост объема наличности на самом деле происходил и в первой половине ноября, но во второй половине месяца произошло изъятие наличности из обращения. То есть в целом тренд по сокращению наличности не переломлен, как на самом деле можно решить, глядя на сальдо месяца.

Специалист Газпромбанка также считает, что запас наличности, поступившей в экономику весной, серьезно не сокращается, наблюдается лишь возврат к некой нормальной динамике, потревоженной как ростом доходов населения, так и наличных в обращении, вызванный большим объемом транзакций из бюджета в пользу населения и других субъектов экономики. Эксперт подчеркивает, что если бы ситуация улучшалась, то эта наличность должна была бы возвращаться в систему в той или иной форме.

Касса метро Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как отмечает представитель Газпромбанка Егор Сусин, наличные рубли могут возвращаться в финансовую систему по трем каналам: через рост потребления, возврат средств на банковские депозиты и счета, а также через покупку иностранной валюты. По словам Сусина, пока нет данных, чтобы понять, по какому из каналов было движение в ноябре, но не исключено, что есть определенный спрос населения на валюту на фоне укрепления рубля. Другие эксперты также говорят о том, что пока нельзя точно определить, поступили ли средства непосредственно на депозиты физлиц или на счета компаний, у которых население приобретало товары. Между тем, заметим, часть средств россияне перевели не только в наличность, которую предпочитают держать ближе к телу и подальше от банков. Возврат в систему части денег мог произойти как за счет покупки валюты, в том числе отчасти из-за дивидендных выплат, так и за счет вложений в ипотечные инструменты на фоне сезонного фактора затишья по изъятию денег из системы. Еще никогда ипотека не пользовалась такой популярностью, как в этот год.