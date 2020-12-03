Москва, , 19:06 — REGNUM Средняя цена на литр бензина в России за период с 23 по 30 ноября составила 45,83 рубля, что соответствует показателю за предыдущие две недели. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Бензин

При этом дизельное топливо продолжило дорожать. За неделю цена на него выросла в среднем на девять копеек — до 48,54 рубля за литр.

По состоянию на 30 ноября средняя стоимость литра бензина марки Аи-92 составляла 43,22 рубля, марки Аи-95 — 46,96 рубля, марки Аи-98 — 53,38 рубля.

Согласно данным Росстата, в течение недели рост цен на бензин наблюдался в восьми центрах субъектов Федерации. Наиболее всего он подорожал в Абакане — на 0,3%. Снижение цен отмечено в Кызыле и Симферополе — на 0,3%, Белгороде и Курске — на 0,1%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин за неделю в среднем не изменились.