Нью-Йорк, США, , 18:33 — REGNUM Все основные индексы фондового рынка США снова растут 3 декабря, индекс Dow Jones вернулся к отметкам выше 30 000 пунктов.

К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 117,02 пункта (0,39%), до 30 000,81 пункта, индекс S&P 500 вырос на 8,42 пункта (0,23%), до 3677,43 пункта, индекс Nasdaq вырос на 74,18 пункта (0,60%), до 12 423,55 пункта.

Индексы Уолл-стрит находятся вблизи рекордных максимумов на фоне завершающихся споров вокруг выборов президента США и новостей о скорой массовой вакцинации от COVID-19 в мире.

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