Москва, , 18:31 — REGNUM Программа Московского экспортного центра (МЭЦ) по поддержке столичных производителей очень четко вписывается в тенденцию поддержки малого бизнеса государством, считает директор по развитию Ecwid в России Владимир Тарасов. Об этом он заявил 3 декабря ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что МЭЦ отбирает участников для программы по размещению в магазинах duty free товаров столичных производителей. Их будут продавать в аэропортах с логотипом Made in Moscow.

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«Мы последнее время наблюдаем много подобных инициатив, однако, поможет ли это бизнесу на самом деле, покажет только время. К поддержке брендов при выходе на продажи в Duty Free сложно относиться однозначно — после падения пассажиропотока даже в столичных аэропортах на 50% количество продаж в Duty Free упало соответственно. И вернуться к прежней популярности у продавцов Duty Free сможет еще не скоро», — заявил эксперт.

По его словам, большую релевантность для поддержки малого бизнеса имела бы поддержка при выходе на продажи в онлайн-магазинах Duty Free — еще до пандемии такую услугу запустил аэропорт Домодедово, после окончания эпидемии такой формат станет еще более актуальным. «Да, культура спонтанных покупок у россиян сохраняется, однако, удобство онлайн-заказов победит. Это и экономически более выгодно — онлайн-магазины Duty Free предлагают покупателям хорошие скидки. На месте МЭЦ я бы обратил внимание как раз на поддержку малого бизнеса в онлайн-продажах. Тенденция перехода торговли в онлайн никуда не уйдет и, если выбирать, вкладывать силы и средства продавцам стоит именно в этот сегмент», — пояснил Тарасов.

Он обратил внимание, что столичные продавцы отличаются от региональных отношением к маркетингу — на него они тратят однозначно больше, потому что их основной рынок сбыта как раз столицы, а конкуренция в рекламных каналах там в разы выше, чем в регионах. Спрос тоже выше, следовательно, и продаж больше. Поэтому, эксперт считает, что бюджеты на маркетинг выкроить можно, не ограничиваясь только ведением страницы в Instagram, а выходя на новые каналы, в том числе, в Duty Free.

«Поддержка МЭЦ производителей под логотипом Made in Moscow поможет в осуществлении мечты большинства российских брендов продавать людям из-за рубежа. Наладить торговлю за рубеж пробуют не только столичные производители, это общероссийский тренд. Из-за большего количества продавцов в столице кажется, что там предприниматели активнее, но это не так. Их просто больше. Поэтому хочется, чтобы инициатива МЭЦ от столичных производителей распространилась на всю страну. Региональные продавцы смелее в поиске каналов сбыта, ведь у них нет под боком платежеспособной аудитории, как например, в Москве, а значит, и меры поддержки для них можно будет предлагать куда более креативные», — добавил Тарасов.