Москва, , 18:19 — REGNUM 7-й Международный военно-технический форум «Армия» пройдет в августе 2021 года. Об этом, как передаёт пресс-служба Минобороны РФ, заявил заместитель министра обороны Павел Попов.

Военная техника на форуме «Армия» Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В ходе его подготовки важно учесть все лучшие наработки прошедшего форума, который собрал около полутора тысяч предприятий и организаций», — пояснил генерал Попов.

Ранее сообщалось, что на форуме «Армия-2020» было представлено более 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения, в работе форума приняли участие представители 98 государств, был заключён 41 государственный контракт на общую сумму свыше триллиона рублей.