Киев, , 17:47 — REGNUM Стоимость электроэнергии для населения на Украине может существенно подорожать в первой половине 2021 года, сообщил и.о. министра энергетики страны Юрий Бойко в статье для официального издания правительства.

Повышение тарифов Иван Шилов © ИА REGNUM

Как говорится в статье, в министерстве уверены, что нынешняя цена, когда население платит по 90 коп. за 1 кВт-час за первые 100 кВт-час (на остальной объем месячного потребления тариф составляет 1,68 грн/кВт-час), «крайне низкая» и это мешает «установлению рыночных правил».

«Перед нами стоит объективная необходимость пересмотра подходов к формированию тарифов для бытовых потребителей. У нас ситуация, когда предприятия платят больше, люди — меньше. Когда государство хочет помочь, оно берет деньги из бюджета, но не должно забирать у промышленных предприятий», — цитирует официоз слова Бойко.

В публикации не уточняется, каким примерно будет новый тариф.

ИА REGNUM напоминает, что на брифинге 26 ноября Юрий Бойко, на тот момент только назначенный и.о. министра энергетики, заявил, что уже в ближайшее время произойдет рост тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей. Никаких подробностей о подорожании тогда чиновник не привел. По словам Бойко, повышение тарифов необходимо, чтобы стабилизировать разбалансированный в настоящий момент рынок электрической энергии.