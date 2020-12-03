Уфа, , 23:30 — REGNUM Первую в Башкирии частную крытую ледовую арену намерены построить в Уфе. Об этом 3 декабря сообщила генеральный директор ООО «Астра» Венера Гимазетдинова на совещании в формате «Инвестчас» в правительстве региона.

По ее словам, проект «Астра» — территория спорта» планируется реализовать совместно с компанией «Промтехстрой» в Октябрьском районе Уфы. Инвестор намерен построить на бывшей промышленной площадке универсальный спорткомплекс с футбольным манежем и первой в республике частной крытой ледовой ареной при соблюдении канадских стандартов. В результате будет создано порядка 50 новых рабочих мест, а в северной части Уфы будет возведен спортивный центр европейского уровня.

По словам главы Башкирии Радия Хабиров, данный проект является очень любопытным. Поэтому он предложил более подробно ознакомиться с ним на месте, чтобы рассмотреть, какие меры господдержки можно будет оказать.

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