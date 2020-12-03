Брянск, , 17:36 — REGNUM Линию по изготовлению защитной термопластической ленты для магистральных трубопроводов запустили в Карачеве Брянской области. Эта продукция не имеет аналогов в России, сообщили 3 декабря в пресс-службе Фонда развития моногородов.

Стеклопластиковая лента служит защитой от коррозии труб магистральных трубопроводов, увеличивая их срок годности до 60−80 лет. Кроме того, ленту можно использовать для защиты металлических конструкций при строительстве и ремонте зданий и сооружений. Оборудование и спецтехника для нового производства были приобретены за счёт беспроцентного займа в размере свыше 150 млн рублей от Фонда развития моногородов.

«Мы присутствуем не только на открытии цеха с новым производственным оборудованием, мы присутствуем при запуске новой технологии. Уникальная продукция является не просто импортозамещающей, а импортоопережающей», — сказал на торжественном запуске производства исполнительный директор АО «Метаклэй» Сергей Иванов.

Общая стоимость инвестпроекта превысила 330 млн рублей. На предприятии создано 60 новых рабочих мест.