Лондон, , 17:12 — REGNUM Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 3 декабря, однако обе основные марки пока подешевели незначительно.

Добыча нефти

К настоящему моменту февральские фьючерсы Brent подешевели на 13 центов (0,27%), до $48,12 за баррель. Январские фьючерсы WTI упали в цене на 20 центов (0,44%), до $45,08 за баррель.

Негативное влияние на нефтяные цены оказывают разногласия ОПЕК+ по вопросу продления ограничений добычи в 2021 году, а также продолжающаяся пандемия коронавируса.

Читайте также: Исход встречи ОПЕК+ непредсказуем — эксперт