Москва, , 17:10 — REGNUM Банковскому сообществу России необходимо крайне внимательно отслеживать показатели долговой нагрузки населения, учитывая возможное дальнейшее падение реальных располагаемых доходов граждан в связи с распространением пандемии коронавируса и принятием дополнительных ограничительных мер. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 декабря заявил гендиректор Группы компаний «Доверие» член генсовета «Партии Роста» Дмитрий Панов.

«Что касается возможности возникновения «ипотечного пузыря» на рынке жилой недвижимости, то пока что говорить о серьезных угрозах не приходится, — сказал Панов. — По словам представителей Центрального Банка РФ, доля рискованных кредитов с низким первоначальным взносом до 20% снизилась с 32,2% в I квартале этого года до 27,6% в II квартале, что связано с более консервативным подходом банков к оценке ипотечных заемщиков в период пандемии. Также, по данным регулятора, доля просроченных обязательств населения в розничном кредитном портфеле банков за сентябрь-октябрь 2020 года находится на относительно приемлемом уровне 4,7−4,8%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Панов объяснил, надо ли в РФ в 2021—2022 годах ждать замедления роста цен на недвижимость.

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