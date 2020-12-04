Москва, , 06:50 — REGNUM В российской госкорпорации «ДОМ.РФ» решили, что настало время распространить льготную ипотеку на тех, кто решил приобрести жилье в категории ИЖС. Кем надо быть, чтобы получить такую ипотеку, и что за подводные камни скрывает сама тема ИЖС, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Галина Смирнова.

Ипотека Константин Ерёмин © ИА Красная Весна

Гендиректор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко дал старт программе льготной ипотеки, распространяющейся на строительство частных домов. Ориентирована программа на молодых покупателей до 35 лет и пока что продлится до 1 июля 2021 года. Начинание это можно только приветствовать, особенно если первый опыт окажется удачен настолько, что появится возможность увеличивать программу, расширять ее, охватывая все большие слои потенциальных заемщиков.

Но говоря о положительных сторонах, нельзя забывать и об опасностях, которые придется учесть. Ведь именно ИЖС не пользовалось до сих пор популярностью у банков. Почему же кредиты на ИЖС выдавали не столь охотно? Читайте статью Галины Смирновой «Свершилось: в России будут помогать приобретать индивидуальное жилье».