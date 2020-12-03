Волгоград, , 17:00 — REGNUM Более 42,7 млрд рублей составляет объём освоенных в январе-сентябре 2020 года инвестиций в промышленность Волгоградской области. Это почти на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщили 3 декабря в пресс-службе администрации региона.

Больше всего вложений направлено в развитие обрабатывающих производств — порядка 24,3 млрд рублей. Ещё 15,4 млрд инвестировано в различную энергетику. В целом в 2020 году в Волгоградской области планируют завершить модернизацию 14 крупных индустриальных участков и ввести в эксплуатацию три новых производства.

С 2014 года общий объём инвестиций в индустриальный сектор Волгоградской области превысил 203 млрд рублей.