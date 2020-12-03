Красногорск, 3 декабря 2020, 16:34 — REGNUM Около 47,5 тысячи тонн сыра произвели в Подмосковье за первые девять месяцев 2020 года. Об этом 3 декабря сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Эдуард Дамборгез. Торговка сыром
Эдуард Дамборгез. Торговка сыром

Отмечается, что по масштабам производства этого продукта регион занимает второе место среди субъектов РФ. При этом производство выросло более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом в Подмосковье производят более 200 видов и сортов сыра на 20 крупных предприятиях и около 100 ферм.

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