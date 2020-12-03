Красногорск, , 16:34 — REGNUM Около 47,5 тысячи тонн сыра произвели в Подмосковье за первые девять месяцев 2020 года. Об этом 3 декабря сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Эдуард Дамборгез. Торговка сыром

Отмечается, что по масштабам производства этого продукта регион занимает второе место среди субъектов РФ. При этом производство выросло более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом в Подмосковье производят более 200 видов и сортов сыра на 20 крупных предприятиях и около 100 ферм.

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