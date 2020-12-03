Москва, , 16:23 — REGNUM Объём международных резервов России по состоянию на 27 ноября составил $583,2 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Доллары Дарья Антонова © ИА REGNUM

На 20 ноября международные резервы страны составляли $584,9 млрд. Таким образом, за неделю их объём сократился на $1,7 млрд, или на 0,3%.

В сообщении регулятора отмечается, что снижение показателя произошло «преимущественно в результате снижения цен на золото».

Напомним, по начало ноября, согласно данным ЦБ, в общей структуре резервов иностранная валюта составляла $432,21 млрд, специальные права заимствования — $6,86 млрд, резервная позиция в МВФ — $5,12 млрд, монетарное золото — $138,66 млрд.