Москва, , 16:03 — REGNUM Рубль завис в невесомости 3 декабря днем. Внешний фон ровный, информационный поток не принес ничего нового, и валютная секция успокоилась, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Доллар, евро и рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Доллар США торгуется по 74,93 руб. Очень долго никто из участников валютного рынка не решался на старых «дрожжах» пробить уровень 75,00 вниз и закрепиться там.

Евро стоит 90,92 руб., но здесь коридор 90−92 руб. сохраняется неизменным.

В нефти присутствует небольшое снижение, но по факту не происходит ничего нового. Баррель нефти марки Brent торгуется по $48,06. Долговой рынок нейтральный.

Краткосрочно доллар может торговаться в рамках 74,90−75,50 руб., евро будет находиться все там же, в пределах 90−92 руб.

Начало декабря складывается для рубля вполне комфортным и благополучным. Копейку за копейкой евро и доллар теряют к рублю вторую неделю подряд.

При такой тенденции к концу 2020 года у российской валюты есть реальный шанс покинуть список самых ослабившихся в 2020 году мировых валют», — считает эксперт.

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