Санкт-Петербург, , 16:04 — REGNUM Запрет на работу петербургских ресторанов, кафе, музеев и театров в новогодние праздники может спровоцировать сокращения в сфере услуг и гостеприимства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 3 декабря председатель регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов.

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Он подчеркнул, что новые ограничительные меры значительно скорректируют планы по выручке этого сегмента в новогодний период.

Так, из-за все еще закрытых границ туристические потоки перераспределились бы внутри страны. По оценкам экспертов «Деловой России», 40% внутреннего турпотока в период новогодних праздников ушло бы на Москву, 30% — на Петербург, еще 30% — на Сочи и другие регионы.

«Учитывая смещение туристических фокусов на внутренние поездки, выручка в период новогодних праздников петербургских предприятий HoReCa, таких, как общепит и гостиницы, а также культурно-досуговых учреждений, могла вырасти в три раза по сравнению с традиционным двукратным ростом аналогичных периодов прошлых лет, что в свою очередь могло бы частично восполнить потери предприятий города, возникшие за период распространения коронавирусной инфекции. Новые ограничительные меры могут привести к тому, что предприятиям из указанных отраслей будет крайне сложно сохранить занятость и погасить полученные отсрочки по разным видам платежей, а также возвратным мерам поддержки предыдущих периодов», — заявил Панов.

Напомним, в Петербурге с 25 декабря по 29 декабря и с 4 по 10 января общепит сможет работать только до 19:00. С 30 декабря по 3 января он должен быть закрыт полностью. Театры, галереи, концертные площадки будут закрыты с 30 декабря по 10 января. Смольный не скрывает, что намеренно пытается отвадить туристов от Северной столицы в связи с пандемией.

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«Деловая Россия» многократно призывала к саморегуляции в отраслях экономики города, проявлению гражданской сознательности и следованию всем санитарным требованиям Роспотребнадзора среди предпринимательского сообщества, подчеркнул Дмитрий Панов. Но спусковых крючком к новому витку ограничений, по его мнению, стали многотысячные концерты рэпера Басты в Ледовом дворце 27 и 28 ноября, которые вызвали недовольство на федеральном уровне.

«Состоявшиеся на прошедшей неделе в Санкт-Петербурге концерты московского исполнителя стали вопиющим случаем нарушения санитарно-эпидемиологических предписаний ведомства, что, вероятно, послужило «триггером» для введения новых ограничительных мер», — сказал Панов.

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По его мнению, в связи с дополнительными ограничениями для предприятий и организаций сферы HoReCa властям Петербурга стоило бы вместе с ведущими деловыми объединениями выработать комплекс мер, направленных на сохранение рабочих мест, а также на замедление роста показателей заболеваемости COVID-19.

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