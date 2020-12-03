Москва, , 15:51 — REGNUM Курс рубля растёт относительно доллара США, это следует из данных торгов Московской биржи 3 декабря.

Доллар и рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Впервые с 18 сентября доллар подешевел до 75 рублей. При этом наблюдается ослабление на «Форексе», там доллар теряет к евро около 0,1%.

Курс доллара США расчетами «завтра» в 14:50 мск снизился на семь копеек и составил 75 рублей. Курс евро при этом подрос на девять копеек, до 90,96 рубля. В 15:34 доллар стоил 74,88 рубля, евро — 90,94 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent подешевел до 47,98 доллара за баррель, снижение составило 0,56%.

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