Токио, , 16:01 — REGNUM По итогам января — октября 2020 года доля проданных новых кроссоверов и внедорожников (сегмент SUV) в России выросла почти наполовину (до 48,3%) среди автомобилей всех сегментов, проданных на российском авторынке. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в России за первые десять месяцев нынешнего года было реализовано 568 тыс. новых машин сегмента SUV, что на 5% меньше прошлогоднего результата. Стоит отметить, что около 85% от общего количества купленных в стране SUV относятся к массовому сегменту и лишь 15% — к премиальному.

При этом 68% из всех проданных в отчётный период кроссоверов и внедорожников имели привод 4×4, а остальные 32% были оснащены приводом на одну ось.

Эксперты отметили, что автомобильная линейка кроссоверов на российском рынке представлена 50 различными моделями. Самой покупаемой моделью здесь является Toyota RAV4.

Напомним, по итогам первых десяти месяцев текущего года продажи подержанных машин сегмента SUV в России составили 1 023 051 экземпляр — на 8,5% больше, чем год назад.

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