Уфа, , 15:46 — REGNUM Линии по производству противопожарного оборудования создаются в Башкирии. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, данная работа организована по поручению главы региона Радия Хабирова. Так, на базе оборонного предприятия Уфы организовано производство инновационных автономных дымовых пожарных извещателей, оснащенных аккумулятором со сроком службы до 10 лет. Сейчас производитель завершает испытания.

Отмечается, что со следующего года в Башкирии планируют закупать ежегодно не менее 50 тысяч извещателей для обеспечения жилья отдельных категорий граждан.

Помимо этого, в республике в следующем году планируется закупить 30 единиц прицепной пожарной техники. Учреждениями уголовно-исполнительной системы Башкирии изготовлен полный комплект конструкторской документации на производство полуприцепа-цистерны тракторного, а также подготовлен опытный образец, который был демонстрировался на выставках в Уфе.

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