Москва, , 15:29 — REGNUM Страны ОПЕК+ будут сохранять единство из-за страха перед повторением обвала нефтяных цен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 декабря заявил директор Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Марсель Салихов, отвечая на вопрос, сможет ли ОПЕК+ устранить дисбалансы в спросе и предложении на нефтяном рынке.

«Основным инструментом ОПЕК+ являются ограничения на добычу, которые принимают на себя участники соглашения, — призвал не забывать Салихов. — Однако это приводит к тому, что те страны, которые не участвуют в соглашении, могут воспользоваться этим и увеличивать поставки на рынок, что, в свою очередь, создает проблемы и приводит к разногласиям внутри ОПЕК+. Как показывает опыт этого года (развал соглашения в марте, разногласия в декабре), сохранить устойчивость соглашения достаточно непросто».

Как подчеркнул Салихов, в рамках соглашения нет никаких механизмов принуждения участников к выполнению своих обязательств — формально они носят добровольный характер.

«Тем не менее я думаю, что в этом и следующем году ОПЕК+ сможет сохранить единство, потому что будет сохраняться страх повторить обвал цен, — сказал экономист. — Однако дальше это будет делать все сложнее, особенно если продолжится тенденция к декарбонизации в развитых странах и мировой спрос на нефть не будет расти».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Салихов объяснил, что если в 2021 году в мире не будет объявлено новых карантинов, то это приведет к росту спроса на нефть за счет эффекта низкой базы.

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