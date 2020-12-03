Токио, , 15:34 — REGNUM Компания Nissan отпраздновала 10-летие электромобиля Nissan Leaf и поставку 500 000 этих автомобилей с момента старта продаж. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Отмечая эти вехи, мы в первую очередь хотим выразить нашу признательность всем клиентам, которые отправились вместе с нами в этот захватывающий путь», — сказал президент и гендиректор компании Макото Учида.

Nissan LEAF с нулевым уровнем выбросов производится на заводах в Японии, США и Великобритании и продается на 59 рынках по всему миру. По мере развития технологий и улучшения ёмкости аккумулятора, а также производительности и эффективности машины, Leaf трансформировался из городского пригородного автомобиля в универсальный автомобиль, который отвечает широкому спектру потребностей клиентов.

Nissan LEAF внес свой вклад в развитие общества, помогая обеспечивать электроэнергией дома и предприятия, а также обеспечивая электроэнергией в чрезвычайных ситуациях во время стихийных бедствий.

Напомним, в июле 2020 года компания Nissan анонсировала новый электрокроссовер Nissan Aria, в который внедрены новейшие технологии и дизайн Nissan Intelligent Mobility.

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