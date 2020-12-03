Киев, , 15:35 — REGNUM Государственный украинский концерн «Укроборонпром» в 2021 году будет закрыт и на его базе будут созданы холдинговые компании. Об этом 3 декабря заявил на пресс-конференции глава концерна Юрий Гусев, который ранее вступил в данную должность.

«Планируется, что в 2021 году концерн «Укроборонпром» прекратит существование», — сказал Гусев.

Также он добавил, что вместо государственного концерна будут образованы холдинговые компании, работающие по принципам корпоративного управления и прозрачности для того, чтобы избежать коррупционных и других рисков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Верховной раде Украины создано межфракционное депутатское объединение «Крымская платформа».