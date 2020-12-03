Нижний Новгород, , 15:21 — REGNUM Предпринимателей из девяти регионов Поволжья приняли на совместном приёме уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов и заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев. Встречи проходили в формате видеоконференцсвязи, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

В ходе приёма были приняты обращения 14 предпринимателей из девяти регионов Приволжского федерального округа, в том числе по две жалобы поступили из Чувашии и Башкирии.

В частности, представитель КФХ из Ишимбайского района Башкирии пожаловался на то, что администрация района издала постановление об изъятии и выставлении на торги арендуемого им земельного участка, хотя официально претензий к нему не поступало. В Нефтекамске мэрия объявила аукцион на размещение объекта на обустроенной предпринимателем территории рядом с магазином.

В Чувашии руководитель одной из компаний считает необоснованным присвоение предприятию более высокой категории риска и включение в план проверок Росприроднадзора. Новочебоксарский бизнесмен пожаловался на то, что в июле 2020 года администрация города в 11 раз повысила плату по договору аренды земельного участка под торговым павильоном.

В Удмуртии бизнесмены обеспокоены семикратным ростом кадастровой стоимости недвижимости, татарский предприниматель пытается оспорить отказ регионального «мусорного» оператора заключать договор на вывоз мусора не по фактическому количеству, бизнес-леди из Орска (Оренбуржье) заявила о принуждении её к отказу от контракта по вывозу отходов со стороны одного из медицинских учреждений.

Ульяновская предпринимательница сообщила о разногласиях с областным правительством в части антикризисной поддержки на аренду коммерческой недвижимости. Марийский бизнесмен просит помочь решить вопрос с погашением 466 тыс. рублей задолженности по исполненному муниципальному контракту. Кировский предприниматель обратил внимание на то, что его объект был исключен из схемы размещения НТО из-за нарушения устаревших и отменённых противопожарных нормативов.

Ряд жалоб замгенпрокурора Сергей Зайцев взял на личный контроль, а по всем обращениям потребовал от региональных надзорных ведомств добиться «действенного реагирования». По ряду обращений подключились местные уполномоченные по правам предпринимателей.

Отметим, что в декабре 2020 года бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил Министерству финансов России уточнить порядок освобождения от НДС предпринимателей, которые в 2021 году перейдут с режима единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на общую систему налогообложения (ОСНО). Ранее было предложено создать совместный с Министерством промышленности и торговли оперативный штаб, который отслеживал бы и решал проблемные вопросы, связанные с внедрением обязательной маркировки товаров.