Москва, , 15:21 — REGNUM Если в 2021 году в мире не будет объявлено новых карантинов, то это приведет к росту спроса на нефть за счет эффекта низкой базы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 декабря заявил директор Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Марсель Салихов. Так он прокомментировал прогноз рейтингового агентства Fitch о том, что в 2021 году мировой рынок нефти начнет восстанавливаться.

«Рост мирового спроса на нефть в 2021 году широко ожидаем, поэтому прогноз Fitch имеет все шансы сбыться, — сказал Салихов. — В 2020 году основное сокращение спроса пришлось на первое полугодие, когда в большинстве стран действовали карантинные ограничения. Резкое сокращение авиационных перевозок (примерно 8% мирового спроса на нефть) также повлияло на общую картину. Если в следующем году не будет аналогичных карантинов, а также начнут восстанавливаться международные авиаперевозки, это приведет к росту спроса за счет эффекта низкой базы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Олег Каленов заявил, что если ОАЭ покинут соглашение ОПЕК+, то это серьезно дестабилизирует нефтяные рынки.

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