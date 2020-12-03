Душанбе, , 15:17 — REGNUM Всемирный банк выделит Таджикистану грант в размере $6 млн для модернизации управления государственными финансами, сообщили в пресс-службе международной финансовой организации.

Средства будут направлены на повышение эффективности, подотчетности и прозрачности государственных расходов. Первый этап проекта был запущен еще в 2016 году. Модернизацию управления финансами планируется завершить в 2024 году.

Отмечается, что реализация проекта уже позволила нарастить потенциал счетной палаты. Внедрены электронные системы управления персоналом и заработной платой, а также создан план внедрения электронного правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля Всемирный банк выделил Таджикистану грант в размере $11,3 млн для экстренного реагирования на распространение коронавируса.

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