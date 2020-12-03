Москва, , 15:11 — REGNUM Большую часть введенных для профилактики распространения коронавируса ограничений могут быть сняты к середине 2021 года. Об этом 3 декабря заявил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».

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"Рассчитываем, что к плановому восстановлению экономика перейдёт к середине следующего года, когда удастся снять большинство действующих на сегодня ограничений», — сказал Ефимов.

По его словам, экономика Москвы показала себя адаптированной к новым условиях и на большинство макроэкономических показателей 2019 года удалось вернуться уже к концу 2020 года.

«Мы этого не ожидали, планируя, что выйдем на них в начале следующего года», — заявил Ефимов.

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