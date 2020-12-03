Самара, , 15:11 — REGNUM Предварительные итоги года в сфере строительства подвели в Самарской области. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, в 2020 году в Самарской области строительство социальных объектов осталось приоритетным. В настоящее время в регионе строятся свыше 50 социальных объектов, в том числе школа в Тольятти, две школы в Самаре, детские дошкольные учреждения в Самаре, Чапаевке, Жигулевске, в Красноярском и Ставропольском районах, а также поликлиника в Сызрани.

Отмечается, что при этом вопрос с вводом объектов жилищного строительства в регионе остается непростым, поскольку фиксируется снижение спроса на рынке жилья. В связи с этим строители вынуждены корректировать планы по вводу многоквартирных домов.

Глава региона Дмитрий Азаров напомнил представителям строительной отрасли о том, что задачи по вводу жилья были поставлены президентом России. В 2020 году планы были скорректированы в связи с коронавирусом. При этом план на текущий год остался достаточно значительным, поэтому нужно стремиться его достичь, отметил он.

Азаров добавил, что руководство региона окажет всестороннюю поддержку представителям строительной отрасли.

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