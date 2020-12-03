Москва, , 15:07 — REGNUM Если ОАЭ покинут соглашение ОПЕК+, то это серьезно дестабилизирует нефтяные рынки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 декабря заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Каленов. Так он прокомментировал прогноз рейтингового агентства Fitch, согласно которому глобальные нефтяные рынки будут восстанавливаться в течение 2021 года.

«Недавнее открытие ОАЭ новых месторождений нефти может подтолкнуть их к выходу из соглашения в рамках ОПЕК+, — сказал Каленов. — Действующее соглашение ограничивает добычу ОАЭ на уровне около 2,6 млн баррелей в сутки до конца 2020 года. Однако в конце лета ОАЭ увеличили добычу, несмотря на то, что официально сообщалось о строгом исполнении своих обязательств. Это вызвало недовольство Саудовской Аравии, напряженность в рамках ОПЕК+ стала нарастать. Если Эмираты все-таки покинут соглашение ОПЕК+, то это, безусловно, дестабилизирует нефтяные рынки».

Однако, как полагает Каленов, и без этого говорить о «светлом будущем» нефтяной отрасли пока не приходится.

«Во всяком случае, с точки зрения роста цены на нефть, — пояснил он. — Помимо пандемии коронавируса и договоренности ОПЕК+, существуют и другие, долгосрочные факторы, за счёт которых будет держаться относительно низкая цена на нефть. В первую очередь это разработка и активное использование энергосберегающих технологий и альтернативных источников энергии».

Поэтому в долгосрочной перспективе, по мнению экономиста, цена на нефть вряд ли достигнет того уровня, который был до мирового экономического кризиса 2008−2009 гг.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Fitch, глобальный рынок нефти и газа в 2021 году встанет на путь восстановления, но улучшения будут умеренными и неопределенными.

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