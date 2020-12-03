Токио, , 15:08 — REGNUM В ноябре 2020 года авторынок России покинули четыре модели и ещё две модели лишились некоторых модификаций. Об этом сообщается на сайте «Цена Авто».

Так, в прошлом месяце в России прекратились продажи модели Chery Tiggo 7, которая на авторынке появилась в апреле прошлого года и с того времени разошлась тиражом в 2619 экземпляров. Также с российского рынка ушёл самый продаваемый спорткар — Chevrolet Camaro. В 2019 году дилерам удалось реализовать 268 таких автомобилей.

Кроме того, в РФ больше не продаётся кроссовер Renault Koleos, который появился на авторынке страны в июле 2017 года.

Четвёртым авто, которое исчезло из дилерских центров страны, стал лифтбек Volkswagen Arteon. В Россию он был отправлен ограниченной партией в 100 экземпляров. На данным момент все эти модели распроданы.

Напомним, в октябре 2020 года российские автолюбители стали обладателями 154 тысяч новых легковых автомобилей. Это на 5% больше, чем в октябре прошлого года.

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