Москва, , 14:54 — REGNUM В России пока рано говорить о раздувании ценового пузыря на рынке недвижимости. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 декабря заявил доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Соколов. Так он прокомментировал информацию о росте цен на квартиры в новостройках.

«Несмотря на потенциальный рост цены квадратного метра в следующем году на 10−15%, о раздувании ценового пузыря на российском рынке недвижимости говорить рано, хотя повышенное внимание к этой сфере со стороны ЦБ РФ весьма обоснованно, — сказал Соколов. — Ситуация с резким ростом цен на рынке нового жилья связана с агрессивной ипотечной политикой банков и застройщиков, которая нуждается в регулировании».

Соколов обратил внимание на то, что на фоне снижения доходов лишь незначительное число граждан может позволить себе приобретение жилья даже с учетом льготной ипотечной программы.

«Панический по своей сути рост спроса из-за рисков пандемии спровоцировал всплеск цен на недвижимость как «защитный актив», снизив эффективность льготной ипотеки, — добавил эксперт. — Застройщики и банки сохранили свою прибыль, что обеспечило их устойчивость в кризисный период, однако конечный потребитель приобрел объекты по завышенной цене, что увеличило не только объемы ипотечного, но и потребительского кредитования».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в среднем по России стоимость квартир в новостройках за год может вырасти на 10−12%, в Москве — до 20%.

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