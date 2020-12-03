Ашхабад, , 14:30 — REGNUM Меморандум о взаимопонимании подписали представительство Программы развития ООН (ПРООН) в Туркмении и министерством сельского хозяйства республики, сообщает агентство «Туркмения сегодня».

В рамках выставки, посвященной 25-летию нейтралитета Туркмении, подписано 18 меморандумов о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства. В частности, подписан план сотрудничества ПРООН с государственным комитетом по водному хозяйству.

Этот документ посвящен строительству источников возобновляемой энергии и эффективному управления водным хозяйством Туркмении.

Кроме того, представители Туркмении подписали меморандумы с Региональным экологическим центром Туркестана, Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ) и рядом иностранных компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря в торгово-промышленной палате Туркмении открылась международная выставка, посвященная 25-летию нейтралитета республики.

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