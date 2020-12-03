Казань, , 14:54 — REGNUM В Татарии 94% детей обеспечены местами в дошкольных учреждениях. В 33 районах республики этот показатель достиг 100%. Об этом заявил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

В крупных городах региона и в нескольких сельских районах проблема обеспечения местами в детских садах детей до трех лет остается актуальной. В 2019 году по нацпроекту «Демография» и по другим госпрограммам построили 30 новых детских садов более чем на 6 тыс. мест, свыше 3 тыс. мест — для детей от 1,5 до 3 лет. В текущем году запланировано строительство 29 дошкольных учреждений на 5 495 мест. 21 объект уже имеют акты ввода в эксплуатацию, отметил министр.

ИА REGNUM напоминает, в рамках реализации национального проекта «Демография» в 2021 году в Татарии планируется построить 13 новых детских садов на 2 290 мест. Объем финансирования на эти цели составит 2,9 млрд рублей, из них 1,5 млрд рублей — федеральные средства.

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