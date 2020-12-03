Москва, , 14:29 — REGNUM Дилеры южнокорейской компании Hyundai подняли цены на модели марки в России. Об этом сообщается на сайте «Цена Авто».

Подорожание коснулось шести из девяти моделей корейского бренда, представленных в России. Среди них: Hyundai Creta (+25 тыс. рублей), Hyundai Solaris, Hyundai Sonata (+10 тыс. рублей), Hyundai Santa Fe (+40 тыс. рублей), Hyundai Tucson (+40 тыс. рублей) и Hyundai Tucson N Line (+40 тыс. рублей). Стоимость этих авто выросла на 0,8 — 2,4% по сравнению с прежней ценой.

Теперь новые цены на модели выглядят так:

Hyundai Creta — от 1 067 000 до 1 607 000 рублей;

Hyundai Solaris — от 790 000 до 1 221 000 рублей;

Hyundai Sonata — от 1 599 000 до 2 229 000 рублей;

Hyundai Santa Fe — от 2 279 000 до 3 009 000 рублей;

Hyundai Tucson — от 1 679 000 до 2 444 000 рублей;

Hyundai Tucson N Line — от 2 329 000 до 2 479 000 рублей.

Напомним, предыдущее повышение стоимости на машины Hyundai в РФ произошло в ноябре, когда кроссовер Tucson и его спортивная модификация N Line стали дороже на 20 тыс. рублей.

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