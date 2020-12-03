Ярославль, 3 декабря 2020, 14:15 — REGNUM В Ярославле пройдёт общественное обсуждение проекта планировки и межевания квартала, ограниченного проспектом Октября, улицами Победы, Республиканской, Свердлова и Володарского. Постановление об этом издала мэрия Ярославля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В квартале планируется строительство жилых домов общей площадью более 37 тысяч квадратных метра. Ожидается, что население квартала вырастет на 1494 человека.
В нескольких домах планируются встроенные подземные парковки.
Два планируемых дома разместятся на месте исторических зданий, против сноса которых выступали градозащитники. Это бывший детский сад поселка завода Синтетического каучука советского времени и бывший склад купцов Дунаевых. Последнее здание принадлежало бывшему мэру Рыбинска и бывшему депутату областной думы Евгению Сдвжкову. Оба снесённых дома не являлись объектами культурного наследия.
Общественное обсуждение проекта застройки квартала пройдёт на сайте мэрии города.
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