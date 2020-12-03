Ярославль, , 14:15 — REGNUM В Ярославле пройдёт общественное обсуждение проекта планировки и межевания квартала, ограниченного проспектом Октября, улицами Победы, Республиканской, Свердлова и Володарского. Постановление об этом издала мэрия Ярославля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Стройка Pixabay.com

В квартале планируется строительство жилых домов общей площадью более 37 тысяч квадратных метра. Ожидается, что население квартала вырастет на 1494 человека.

«Строительство планируемых в рамках проекта планировки многоквартирных жилых домов будет осуществляться поэтапно. В рамках первого этапа запланировано строительство трех 10-этажных жилых домов (ул. Некрасова, д. 44а; ул. Некрасова, д. 52; просп. Октября, д. 27), а также 6−7-этажных многоквартирных домов по адресу: ул. Некрасова, д. 41. Срок реализации данного этапа составит 3 года. Строительство остальных жилых домов будет происходить поэтапно с интервалом между этапами 2 года», — говорится в постановлении мэрии Ярославля.

В нескольких домах планируются встроенные подземные парковки.

Два планируемых дома разместятся на месте исторических зданий, против сноса которых выступали градозащитники. Это бывший детский сад поселка завода Синтетического каучука советского времени и бывший склад купцов Дунаевых. Последнее здание принадлежало бывшему мэру Рыбинска и бывшему депутату областной думы Евгению Сдвжкову. Оба снесённых дома не являлись объектами культурного наследия.

Общественное обсуждение проекта застройки квартала пройдёт на сайте мэрии города.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле градозащитница просит остановить демонтаж исторического здания

Читайте развитие сюжета: Историческое здание в центре Ярославля снес депутат областной думы